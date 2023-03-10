Литва призвала весь мир оставить россиян без Олимпиады Сейм Литвы выпустил резолюцию, призывающую не допускать россиян к участию в Олимпиаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейм Литвы выпустил резолюцию, призывающую парламенты всех стран не допускать граждан России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх, об этом сообщается на сайте законодательного органа. По мнению авторов документа, власти России и Белоруссии используют победы спортсменов в целях пропаганды и для легитимизации политических режимов.

Сейм <...> принял резолюцию, адресованную парламентам всех стран мира и предлагающую выразить свое четкое и решительное несогласие с любыми <...> действиями, направленными на допуск российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в Олимпийских играх или любых других международных соревнованиях. <...> Россия и Беларусь используют участие и победы своих спортсменов во всех международных соревнованиях в пропагандистских целях для легитимации своих режимов, — говорится в заявлении сейма Литвы.

Авторы резолюции подчеркнули, что спортсменов из России и Белоруссии не следует допускать на соревнования даже под нейтральными флагами, поскольку власти станут утверждать о нормализации международной обстановки.

Ранее министр спорта Польши заявил о планах создания международной коалиции против участия сборных РФ и Белоруссии в летней Олимпиаде 2024 года. Он указал, что если наберется достаточное количество стран, Игры попросту не смогут состояться.

9 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не рассматривают возможность участия сборных России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже с флагами и гимнами. В организации отметили, что участие спортсменов из этих стран возможно только в нейтральном статусе.