В МОК исключили возможность участия сборной России в Олимпиаде-2024

Фото: Franz Waelischmiller/SVEN SIMON/Global lOok Press

Международный олимпийский комитет (МОК) не рассматривает возможность участия сборных России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже с флагами и гимнами, сообщает ESPN. В организации отметили, что участие спортсменов из этих стран возможно только в нейтральном статусе.

У нас нет планов, чтобы на Олимпиаде-2024 в Париже были российские и белорусские делегации, а также их флаги. Единственный вариант, который можно рассмотреть, — это выступление нейтральных спортсменов, как мы видели в прошлом году на Открытом чемпионате Франции по теннису и недавно снова на Открытом чемпионате Австралии по теннису и другим профессиональным видам спорта, — сообщили в МОК.

25 января в МОК заявили о готовности рассмотреть допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе или при соблюдении ряда ограничений, в том числе выступление под нейтральным флагом и без гимна.

На следующий день в МОК заявили, что пока не разработали критерии, по которым будут определять позицию российских и белорусских спортсменов в отношении военного конфликта на территории Украины.