Госдеп США назвал арест баскетболистки Грайнер в России неправомерным Госдеп США счел арест баскетболистки Грайнер в России неправомерным

Госдеп США назвал задержание американской баскетболистки Бриттни Грайнер в России неправомерным, об этом сообщает ESPN. Американские чиновники отметили, что для вызволения спортсменки будет создана специальная группа.

Для обеспечения ее освобождения будет создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников Роджера Карстенса, — говорится в заявлении ведомства.

18 февраля двукратная олимпийская чемпионка США прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из её багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Экспертиза показа, что это гашишное масло. Против Бриттни возбуждено дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Бриттни Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой США. В России она выступает с 2015 года за екатеринбургский УГМК.

Ранее бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призвала освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Ранее спортсменку из США задержали в аэропорту Шереметьево за контрабанду наркотиков.