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11 июля 2025 в 10:31

«Бруклин» проиграл «Оклахоме» в матче НБА

Егор Демин Егор Демин Фото: Adam Hunger/ТАСС

Команда «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Бруклин Нетс» в матче Летней лиги национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Лас-Вегасе. Игра завершилась со счетом 90:81 в пользу «Оклахомы», где лучшим бомбардиром стал Аджай Митчелл, набравший 20 очков. Со стороны «Бруклина» наиболее результативным оказался Дрю Тимми, добавивший в копилку команды 22 очка.

Особое внимание в этом матче привлек российский баскетболист Егор Демин, дебютировавший в составе «Бруклина». Восьмой номер драфта НБА-2025 провел на паркете почти 23 минуты, записав на свой счет восемь очков и четыре подбора.

Ранее стало известно, что Демин выбран под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс» на драфте НБА 2025 года. 19-летний защитник стал самым высоким пиком на драфте НБА за всю историю России.

До этого вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является великим спортсменом в российской истории. По словам Ротенберга, россияне должны быть благодарны Овечкину за популяризацию этого вида спорта в стране.

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