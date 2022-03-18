Клинтон призвала освободить баскетболистку из США, арестованную в Москве

Клинтон призвала освободить баскетболистку из США, арестованную в МосквеХиллари Клинтон призвала освободить баскетболистку, арестованную в Москве за наркотики
Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон на своей странице в Twitter призвала освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Ранее спортсменку из США задержали в аэропорту Шереметьево за контрабанду наркотиков.
Освободите Бриттни, — написала Клинтон.
18 февраля двукратная олимпийская чемпионка США
Ранее стало известно, что колумбийский теннисист Алехандро Гомес был временно отстранён от участия в соревнованиях по обвинению в употреблении кокаина. Как сообщается на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF), в анализе мочи спортсмена были обнаружены следы наркотических средств.