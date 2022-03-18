Клинтон призвала освободить баскетболистку из США, арестованную в Москве

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон на своей странице в Twitter призвала освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Ранее спортсменку из США задержали в аэропорту Шереметьево за контрабанду наркотиков.

Освободите Бриттни, — написала Клинтон.

18 февраля двукратная олимпийская чемпионка США прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из её багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Экспертиза показа, что это гашишное масло. Против Бриттни возбуждено дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что колумбийский теннисист Алехандро Гомес был временно отстранён от участия в соревнованиях по обвинению в употреблении кокаина. Как сообщается на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF), в анализе мочи спортсмена были обнаружены следы наркотических средств.