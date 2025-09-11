Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 22:56

Гол Смолова помог Broke Boys выйти в следующий раунд Кубка России

Медийный клуб Broke Boys вышел в следующий раунд Кубка России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Медийный клуб Broke Boys одержал победу над командой «Леон Сатурн» в третьем раунде Пути регионов Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Леон Арена» в Раменском, она завершилась с результатом 2:0.

Уточняется, что первый гол в этом поединке оформил нападающий Федор Смолов. Для него матч стал первым после возбуждения против него уголовного дела. Форвард отличился на 64-й минуте игры. Второй мяч забил нападающий Ари.

Тем временем агент полузащитника Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев заявил, что футболист готов рассмотреть предложение о переходе в казахстанский «Кайрат». По словам представителя игрока, переход зависит от нескольких факторов. Последним клубом 28-летнего Жемалетдинова был московский ЦСКА, который он покинул летом в качестве свободного агента.

До этого в Париже на стадионе «Парк де Пренс» стюарды вывели болельщика, показавшего украинский флаг. В этот день «Пари Сен-Жермен» принимал команду «Анже» в рамках второго тура чемпионата Франции.

футбол
Россия
Федор Смолов
Кубок России по футболу
