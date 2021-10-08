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Фьюри нескромно оценил свою победу над Уайлдером

10:25, 10 октября 2021
Фьюри нескромно оценил свою победу над Уайлдером Тайсон Фьюри Фото: Chase Stevens/AP/ТАСС
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Британский боксёр Тайсон Фьюри выразил мнение, что считает себя величайшим тяжеловесом своей эпохи после победы нокаутом в поединке с представителем США Деонтеем Уайлдером. Его слова передаёт BT Sport.

Тайсон Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера в 11-м раунде их третьего поединка и отстоял титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC на вечере бокса в Лас-Вегасе.

Я величайший тяжеловес своей эпохи? Без сомнений. Номер один!сказал Фьюри.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри на пресс-конференции поделился впечатлениями от боя с Деонтеем Уайлдером и рассказал, что чувствовал в четвёртом раунде, когда дважды оказался в нокдауне.

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