Фьюри нескромно оценил свою победу над Уайлдером

Британский боксёр Тайсон Фьюри выразил мнение, что считает себя величайшим тяжеловесом своей эпохи после победы нокаутом в поединке с представителем США Деонтеем Уайлдером. Его слова передаёт BT Sport.

Тайсон Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера в 11-м раунде их третьего поединка и отстоял титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC на вечере бокса в Лас-Вегасе.

Я величайший тяжеловес своей эпохи? Без сомнений. Номер один! — сказал Фьюри.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри на пресс-конференции поделился впечатлениями от боя с Деонтеем Уайлдером и рассказал, что чувствовал в четвёртом раунде, когда дважды оказался в нокдауне.