Экс-футболист сборной Испании порыбачил в Сибири

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Бывший полузащитник английского «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера, находясь в Омске, провёл время вместе с бывшим игроком самарских «Крыльев Советов» Евгением Савиным.

Спортсмены сходили на рыбалку. Фото Савин опубликовал в Instagram.

«Игрок сборной Испании живет в Омске. И реально кайфует», — написал он.

Риера ушёл из футбола в 2016 году. Последний сезон он отыграл за словенские «Заврч» и «Копер». До этого испанец выступал за «Эспаньол», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Олимпиакос», «Галатасарай», «Уотфорд» и «Мальорку». В футболке сборной Испании Риера провёл четыре матча в 2009 году.

36-летний испанец сейчас проходит практику в рамках обучения в школе тренеров. В октябре он открыл в Омске испанскую академию футбола. Жена Риеры Юлия — уроженка Омска. Там же в 2009-м пара сыграла свадьбу. Летом прошлого года стало известно о намерении Риеры получить российский паспорт.

Савин завершил карьеру в 2015 году в «Тюмени». За «Крылья» он выступал с 2008 по 2012 год. Сейчас он ведёт футбольный видеоблог.

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