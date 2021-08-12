Допинг-тест триатлониста Полянского дал положительный результат перед ОИ

Триатлонист из России Игорь Полянский перед Олимпийскими играми в Токио сдал допинг-тест во Владивостоке. Это было во внесоревновательный период — ещё 21 июля. И 5 августа стало известно, что тест оказался положительным на эритропоэтин, сказано на сайте Международной федерации триатлона.

Спортсмен теперь имеет право на запрос анализа пробы B. После этого он может оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS). На Олимпиаде Полянский занял 43-е место в триатлоне.

Ранее норвежский журналист Эстен Сэтер остро отреагировал на информацию об отрицательных допинг-тестах сборной России. Он опубликовал материал, посвящённый россиянам, выступающим под нейтральным статусом на Олимпиаде-2020. «Для слишком многих представителей власти в России элитный международный спорт всё ещё является некой патриотической войной, на которой дозволено всё», — написал он и призвал ждать от России новых допинговых скандалов.