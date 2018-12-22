ЦСКА разгромил соперника в дерби

https://news.ru/storage/news/1b50e42da9216e283e8c3db2469d9033/e6fdc6c0-0035-4636-8a61-f1e8463a24e2_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Московский ЦСКА обыграл питерский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Заброшенными шайбами в стане москвичей отметились нападающие Вэй Линден, Павел Карнаухов, Кирилл Капризов и Янник Хансен. За СКА забил Никита Гусев.

По информации организаторов, на игре присутствовало 67 770 зрителей. Это новый рекорд для европейского клубного хоккея. Ранее он принадлежал матчу чемпионата Германии между «Дюссельдорфом» и «Кельном», который посетили более 51 тыс. болельщиков.

Матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии (5:0), который прошёл на том же стадионе 16 декабря, посетил 71 381 человек.

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