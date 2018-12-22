USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,884.19 $
МОСКВА-6°C20:16
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

ЦСКА разгромил соперника в дерби

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Московский ЦСКА обыграл питерский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Заброшенными шайбами в стане москвичей отметились нападающие Вэй Линден, Павел Карнаухов, Кирилл Капризов и Янник Хансен. За СКА забил Никита Гусев.

По информации организаторов, на игре присутствовало 67 770 зрителей. Это новый рекорд для европейского клубного хоккея. Ранее он принадлежал матчу чемпионата Германии между «Дюссельдорфом» и «Кельном», который посетили более 51 тыс. болельщиков.

Матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии (5:0), который прошёл на том же стадионе 16 декабря, посетил 71 381 человек.

Шансы Овечкина побить рекорд Гретцки оценили, писал News.ru.


#хоккей #ЦСКА
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
спорт 18:58, 22 декабря 2018
Медведева снова упала на чемпионате России
спорт 18:29, 22 декабря 2018
Тренер ЦСКА признал неожиданность побед
спорт 18:11, 22 декабря 2018
Бё признал отсутствие шансов в борьбе с Логиновым
Лента новостей
спорт 20:12
Алтыбармакян: пытались «Спартаку» обломать праздник
в мире 20:10
Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину
спорт 20:06
Россиянки остались вне двадцатки на КМ по биатлону
в мире 20:06
В Париже применили газ против «жёлтых жилетов»
в мире 20:01
Трамп возложил на Эрдогана «заботу» об ИГ в Сирии
спорт 20:00
Уланов: нам удалось перетерпеть соперника
происшествия 19:59
Полиция Пензы поймала виртуозного торговца «скоростью»
в мире 19:55
Спецпредставитель Трампа по ИГ объявил об отставке
спорт 19:54
Зубов: хотели достойно выступить
спорт 19:50
Воронин: «Сочи» для нас очень неудобный соперник
происшествия 19:47
Водитель Porsche начал стрельбу за выезд с парковки
спорт 19:45
«Спартак» обыграл «Сочи» в овертайме
происшествия 19:36
Шесть человек пострадали в ДТП в Нижегородской области
в мире 19:36
Умер сын основателя Саудовской Аравии
спорт 19:27
Фанаты побили рекорд на матче СКА и ЦСКА
Другие новости
спорт 20:12
Алтыбармакян: пытались «Спартаку» обломать праздник
спорт 20:06
Россиянки остались вне двадцатки на КМ по биатлону
спорт 20:00
Уланов: нам удалось перетерпеть соперника
спорт 19:54
Зубов: хотели достойно выступить
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top