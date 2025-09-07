Чемпион мира по тхэквондо Четинбаг попытался скрыться от полиции

Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг попытался сбежать от российской полиции, но его поймали, передает ТАСС. Спортсмена обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.

Вышегуров З.М., Мамаев К.И., Четинбаг Э.Э. <…> от органов предварительного расследования скрылись. Четинбаг Э.Э. был объявлен в федеральный розыск. 28 августа в 11:20 он был задержан, — следует из материалов дела.

Следователи направили в суд ходатайство об аресте чемпиона, опасаясь, что тот попытается скрыться за рубежом. Четинбагу вменяют четыре эпизода, а один из пострадавших опасается за свою жизнь. На фоне этих факторов суд постановил арестовать подозреваемого.

Следствие считает, что организатор преступной группы привлек в нее Четинбага и оперуполномоченных одного из отделов полиции. Предположительно, мужчины выискивали состоятельных людей, которые занимаются криптовалютой, и угрожали им оперативными действиями. После этого банда могла вымогать деньги и криптовалюту в обмен на свободу. По подсчетам следствия, действиями подозреваемых нанесен материальный ущерб на сумму свыше 4 млн рублей.