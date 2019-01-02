Боец UFC Анкалаев вернётся в октагон

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев вернётся в октагон 23 февраля 2019 года.
Россиянин сойдётся в поединке с сербским бойцом Дарко Стошичем. Бой пройдёт в Праге и станет первым в истории турниром UFC, состоявшимся на территории Чехии, сообщает MMAJunkie.
За всю карьеру Анкалаев провел 12 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в 11 из них он одержал победу. Стошич провёл 14 таких боёв и потерпел одно поражение.
Как писал News.ru, агент Хабиба поведал об отдыхе бойца в «райском Дагестане».