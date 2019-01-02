Агент Хабиба поведал об отдыхе бойца в «райском Дагестане»

https://news.ru/storage/news/10eee67642d1f31b80edfaaa711377b7/1bb36529-94e0-4520-8e69-f07f818df734_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Хабиб Нурмагомедов

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о том, как спортсмен проводит время в ожидании суда по делу о драке после поединка с ирландцем Конором Макгрегором 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе.

«Хабиб сейчас отдыхает и хорошо проводит время в райском Дагестане. Он даже не думает о комиссии. Никаких переживаний, пусть они делают свое дело», — цитирует агента MMA Fighting.

Нурмагомедов болевым приёмом победил ирландца. На данный момент оба спортсмена отстранены от боёв на неопределённый срок. Заседание Атлетической комиссии по делу Нурмагомедова пройдет 29 января.

Как писал News.ru, глава UFC рассказал о планах на реванш Конора и Хабиба.