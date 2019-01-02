Глава UFC рассказал о планах на реванш Конора и Хабиба

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, когда может состояться поединок-реванш между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
По словам Уайта, бой может пройти в конце 2019 года. Он добавил, что сейчас UFC ждёт заключения комиссии по первому бою, после которого в октагоне и за его пределами завязалась драка, сообщает TMZ. На данный момент бойцы отстранены на неопределённый срок.
7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за чемпионский пояс в лёгком весе.
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