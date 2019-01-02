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Глава UFC рассказал о планах на реванш Конора и Хабиба

Дэйна Уайт Simon Hasteg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дэйна Уайт

спорт [ версия для печати ]

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, когда может состояться поединок-реванш между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

По словам Уайта, бой может пройти в конце 2019 года. Он добавил, что сейчас UFC ждёт заключения комиссии по первому бою, после которого в октагоне и за его пределами завязалась драка, сообщает TMZ. На данный момент бойцы отстранены на неопределённый срок.

7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за чемпионский пояс в лёгком весе. 

Как писал News.ru, Мейвезер озвучил гонорар за выставочный бой с Насукавой.


#КонорМакГрегор #UFC #ХабибНурмагомедов
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