Глава UFC рассказал о планах на реванш Конора и Хабиба

https://news.ru/storage/news/99892bae463562b7df62e2104a1cbb6c/74608f80-ee98-44a6-a9a2-f48040a6caf3_850.jpg Simon Hasteg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дэйна Уайт

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, когда может состояться поединок-реванш между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

По словам Уайта, бой может пройти в конце 2019 года. Он добавил, что сейчас UFC ждёт заключения комиссии по первому бою, после которого в октагоне и за его пределами завязалась драка, сообщает TMZ. На данный момент бойцы отстранены на неопределённый срок.

7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за чемпионский пояс в лёгком весе.

Как писал News.ru, Мейвезер озвучил гонорар за выставочный бой с Насукавой.