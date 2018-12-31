Мейвезер озвучил гонорар за выставочный бой с Насукавой

Профессиональный боксёр Флойд Мейвезер проведёт показательный поединок с японцем Тенсином Насукавой во время турнира организации Rizin. Встреча продлится три раунда по три минуты.
За участие в мероприятии непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях получит $9 млн. О предстоящей «девятиминутной прогулке» Мейвезер сообщил фанатам в своём Instagram.
«Что, если я скажу вам, что я заработаю $9 млн за 9 минут спарринга в Токио, вы бы поступили на моём месте так же? Мне нравится называть это девятиминутной прогулкой», — написал спортсмен.
Результат поединка не войдёт в послужные списки соперников.
Ранее News.ru сообщал о возможном бое Хабиба Нурмагомедова и Флойда Мейвезера. Встречу планируется организовать в 2019 году. Примерная стоимость — $1 млрд.