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Мейвезер озвучил гонорар за выставочный бой с Насукавой

Gene Blevins/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Профессиональный боксёр Флойд Мейвезер проведёт показательный поединок с японцем Тенсином Насукавой во время турнира организации Rizin. Встреча продлится три раунда по три минуты.

За участие в мероприятии непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях получит $9 млн. О предстоящей «девятиминутной прогулке» Мейвезер сообщил фанатам в своём Instagram.

«Что, если я скажу вам, что я заработаю $9 млн за 9 минут спарринга в Токио, вы бы поступили на моём месте так же? Мне нравится называть это девятиминутной прогулкой», — написал спортсмен.

Результат поединка не войдёт в послужные списки соперников.

Ранее News.ru сообщал о возможном бое Хабиба Нурмагомедова и Флойда Мейвезера. Встречу планируется организовать в 2019 году. Примерная стоимость — $1 млрд.


#спорт #бокс #ЯПОНИЯ #ФлойдМейвейзер
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