Бобслеист сборной России умер от лейкоза Бывший бобслеист сборной России Владимир Зайцев умер от лейкоза в 32 года

Бывший участник сборной России по босблею Владимир Зайцев умер от лейкоза. Ему был 31 год. О смерти спротсмена сообщила в социальных сетях его жена Саина Исматуллаева.

Вова больше не с нами. Прощание состоится 7 мая 2023 года. Отпевание в траурном зале больничного комплекса «Память» города Ковров в 10:00. Приходите попрощаться с Вовой, — написала супруга Зайцева.

По данным ТАСС, спортсмен боролся с острым лимфобластным лейкозом, на почве болезни у него имелось множество осложнений.

Владимир Зайцев являлся мастером спорта международного класса, выступал в роли разгоняющего. За время карьеры он становился чемпионом и призером первенства России, призером чемпионата страны. Также он завоевал серебро чемпионата мира среди юниоров.

В последний раз Зайцев выступал за сборную России на международных стартах в январе 2016 года. В составе четверки своего экипажа он занял шестое место на этапе Кубка Европы.

Ранее сообщалось, что российский бобслеист Максим Баньков скончался в возрасте 24 лет. Причиной стало неназванное заболевание. Баньков был кандидатом в мастера спорта и входил в юниорскую сборную России. В 2020 году он стал серебряным призером молодежного чемпионата Европы в соревнованиях четверок.