Российский бобслеист Максим Баньков умер в возрасте 24 лет

Фото: Страница Максима Банькова во «ВКонтакте»

Максим Баньков

Российский бобслеист Максим Баньков скончался в возрасте 24 лет, сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление Федерации бобслея РФ. Причиной стало неназванное заболевание.

Тяжелая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей. Такую потерю трудно принять, и с ней невозможно смириться. Федерация бобслея России выражает соболезнования родным и близким Максима, всем, кто его знал и любил. — говорится в заявлении.

Максим Баньков был кандидатом в мастера спорта и входил в юниорскую сборную России. В 2020 году он стал серебряным призером молодежного чемпионата Европы в соревнованиях четверок.

В начале августа в возрасте 43 лет умер экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной Латвии Андрей Рубин. В Латвийской футбольной федерации его назвали одним из лучших футболистов. Представители федерации выразили соболезнования родственникам спортсмена.