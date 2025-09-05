Бестемьянова высказалась о появлении однополого дуэта в танцах на льду Бестемьянова: однополые пары не должны соревноваться с традиционными дуэтами

Если у руководителей мирового фигурного катания есть желание сделать однополые пары (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), нужно выводить их в отдельные соревнования, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. По ее словам, подобные дуэты не должны соревноваться с традиционными.

Я уже говорила много раз про то, что если существует желание сделать однополые пары, то нужно выводить их в отдельные соревнования. Они не должны соревноваться с традиционными дуэтами, — сказала Бестемьянова.

Эмма Аалто из Финляндии и Милли Коллинг из Великобритании готовятся стать первой однополой парой в танцах на льду. Они будут выступать на соревнованиях внутри Финляндии. Уточняется, что недавно федерация изменила правила, заменив традиционные категории «мужчина» и «женщина» на нейтральные обозначения «фигурист А» и «фигурист Б».

Коллинг подчеркнула, что до них никто никогда такого не делал. При этом на международном уровне пока не планируется менять действующие правила фигурного катания.