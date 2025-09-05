Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 16:03

Бестемьянова высказалась о появлении однополого дуэта в танцах на льду

Бестемьянова: однополые пары не должны соревноваться с традиционными дуэтами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если у руководителей мирового фигурного катания есть желание сделать однополые пары (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), нужно выводить их в отдельные соревнования, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. По ее словам, подобные дуэты не должны соревноваться с традиционными.

Я уже говорила много раз про то, что если существует желание сделать однополые пары, то нужно выводить их в отдельные соревнования. Они не должны соревноваться с традиционными дуэтами, — сказала Бестемьянова.

Эмма Аалто из Финляндии и Милли Коллинг из Великобритании готовятся стать первой однополой парой в танцах на льду. Они будут выступать на соревнованиях внутри Финляндии. Уточняется, что недавно федерация изменила правила, заменив традиционные категории «мужчина» и «женщина» на нейтральные обозначения «фигурист А» и «фигурист Б».

Коллинг подчеркнула, что до них никто никогда такого не делал. При этом на международном уровне пока не планируется менять действующие правила фигурного катания.

Наталья Бестемьянова
фигурное катание
спортсмены
Финляндия
