На турнире по танцам на льду впервые выступит пара из двух женщин

Эмма Аалто из Финляндии и Милли Коллинг из Великобритании готовятся стать первой парой из числа ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в танцах на льду на соревнованиях внутри Финляндии, сообщает Reuters. Уточняется, что недавно федерация изменила правила, заменив традиционные категории «мужчина» и «женщина» на нейтральные обозначения «фигурист А» и «фигурист Б».

Коллинг подчеркнула, что до них никто никогда такого не делал. При этом на международном уровне пока не планируется менять действующие правила фигурного катания.

