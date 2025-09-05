Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 05:59

На турнире по танцам на льду впервые выступит пара из двух женщин

На турнире по танцам на льду в Финляндии впервые выступит женская пара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмма Аалто из Финляндии и Милли Коллинг из Великобритании готовятся стать первой парой из числа ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в танцах на льду на соревнованиях внутри Финляндии, сообщает Reuters. Уточняется, что недавно федерация изменила правила, заменив традиционные категории «мужчина» и «женщина» на нейтральные обозначения «фигурист А» и «фигурист Б».

Коллинг подчеркнула, что до них никто никогда такого не делал. При этом на международном уровне пока не планируется менять действующие правила фигурного катания.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что блогера Алексея Жидковского следует привлечь к ответственности за пропаганду ЛГБТ. По его мнению, деятельность медийной личности угрожает традиционным ценностям.

Тем временем депутат Госдумы Леонид Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить Жидковского на пропаганду ЛГБТ. Как указал парламентарий, поводом для этого стало выступление блогера в качестве спикера на «Тотальном диктанте», которое показало: Жидковский «намеренно выглядит как женщина».

фигуристы
Финляндия
турниры
Европа
