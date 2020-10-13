Бесстрашный министр: российский спорт не боится COVID-19

Власти России активно борются с недопущением второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, но судя по количеству заболевших, которое растёт ежедневно, очередной локдаун не исключён. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас нет смысла блокировать экономику и приостанавливать работу предприятий из-за COVID-19, а что ждёт российский спорт, который был полностью остановлен во время первой волны? Если верить министру спорта РФ Олегу Матыцину, то соревнования будут продолжены,несмотря ни на что. Какие для этого причины — разбирался NEWS.ru.

Причина первая. «COVID-регламент»

Министр спорта страны в последние дни в своих высказываниях подчёркивал: в случае второй волны COVID-19 проведение турниров в России не будет приостановлено, а если быть точнее, то у Минспорта разработан регламент, который позволит не прерывать соревнования.

Я могу сказать, что у нас разработан регламент, который позволит максимально продолжить соревнования [в России], — сказал он ранее в эфире радио «Комсомольская правда».

Судя по всему, после первой волны были сделаны выводы и у Минспорта на данный «момент сформирован эффективный алгоритм действий». О нём Матыцин заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ 6 октября, где обсуждался проект стратегии развития спорта на период до 2030 года.

Министерство спорта совместно с Роспотребнадзором, Федеральным медико-биологическим агентством, спортивными федерациями приняли адекватные оперативные меры по организации работы в условиях пандемии, а также по поэтапному выходу из карантина, включая работу федеральных спортивных баз. В настоящее время, мы считаем, сформирован эффективный алгоритм действий, — сказал Матыцин.

Правда, Владимир Путин парировал (не Матыцину, а вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, курирующему спорт, но сути это не меняет), что во время вынужденных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, тренировки сборных команд «могли бы и не прерываться, если по‑честному, потому что сборные команды, которые сидят на базах, фактически могли функционировать». И здесь он прав, ведь в период подготовки к крупным стартам спортсмены всегда находятся в условиях изоляции, поэтому просто нужно было своевременно организовать работу (как это сделала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, которая закрыла на базе спортсменок), а это, как отметил президент, было сделано чуть позднее, и теперь этот опыт нужно учесть.

Художественная гимнастика России Russian RG News/facebook.com

Поэтому в новой стратегии спорта до 2023 года, как заявил глава государства, надо обязательно предусмотреть меры, которые в случае подобных форс‑мажорных обстоятельств помогут клубам и, конечно, не допустят сбоя тренировочного процесса сборных команд.

Причина вторая. Олимпиады

Приближается очень важный зимний сезон, да к тому же не нужно забывать, что впереди перенесённая на 2021 год из-за коронавируса летняя Олимпиада — 2020 в Токио. Её название Международный олимпийский комитета (МОК) оставил прежним. Все спортивные федерации России проводят отчётно-выборные конференции в соответствии с уставом, намечают план к Олимпийским играм, как к зимним (2022), так и к летним (2021). Вот Матыцин и выражает надежду, что квалификационные соревнования к Играм не будут сорваны и все старты состоятся.

Мы каждый день отслеживаем ситуацию [с коронавирусом]. Всё ближе дата проведения Олимпийских игр, так что мы должны быть уверены в том, чтобы [тренировочный] процесс не нарушался, — сказал Матыцин на встрече с президентами спортивных федераций.

Чтобы спортсмены могли выступать внутри страны и за рубежом, Минспорт решил не сокращать бюджетное финансирование.

Мы не будем сокращать бюджетное финансирование по календарю соревнований внутри страны и за рубежом, не планируем сокращать количество тренеров и спортсменов в центрах спортивной подготовки, несмотря на все сложности, — сказал министр всё на той же встрече с президентами спортивных федераций.

При этом Матыцин подчёркивает, что возглавляемое им ведомство подготовилось ко второй волне инфекции коронавируса, все «готовы работать в режиме карантина в случае, если это понадобится», так как «второй этап действий в борьбе» с COVID-19 «уже будет проще».

Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Что в итоге мы получаем на выходе, согласно Матыцину? Первое: спорт останется в здоровом состоянии, второе — Минспорт делает всё возможное, чтобы обезопасить тренеров и спортсменов на федеральных спортивных базах, несмотря на рост заболеваемости.

Однако есть один момент. Ограничения при проведении спортивных мероприятий на фоне роста заболеваемости коронавирусом всё же необходимо будет возвращать. Хотя 3 октября Матыцин заявлял ТАСС об обратном.

Пока мы не видим необходимости в ограничении, если говорим о проведении спортивных соревнований, тренировочных занятий. Надеемся, что динамика будет на какой-то период стабильной и в дальнейшем пойдёт на снижение и принятия карантинных ограничительных мер не потребуется, — отметил министр.

То, что динамика точно не будет стабильной, говорят цифры. Каждый день бьются рекорды по количеству заражённых. Поэтому спортивные федерации уже сами принимают меры по недопущению распространения инфекции среди спортсменов. Так, уже известно, что третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи (с 23 по 27 октября) пройдёт без зрителей. Напомним, что первый этап Кубка в Сызрани прошёл с ограниченным числом болельщиков на трибунах (50% от вместимости арены), на втором этапе в Москве зрители были допущены только на субботние и воскресные выступления. Кроме того, без поддержки болельщиков останутся и спортивные гимнасты в рамках мужского и женского чемпионатов страны в Пензе в конце октября — начале ноября.

Не так страшно отсутствие зрителей на соревнованиях, чем их полная приостановка. Это мы уже с вами проходили во время первого карантина и пережили. Переживём и сейчас.