Министр спорта не увидел нужды вновь вводить ограничения на соревнованиях

https://static.news.ru/photo/47a433e0-0554-11eb-8f16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необходимости в возврате ограничений при проведении спортивных соревнований и тренировок на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России пока нет. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Пока мы не видим необходимости в ограничении, если говорим о проведении спортивных соревнований, тренировочных занятий. Надеемся, что динамика будет на какой-то период стабильной и в дальнейшем пойдёт на снижение и принятия карантинных ограничительных мер не потребуется, — цитирует ТАСС Матыцина.

Как писал NEWS.ru, на территории России за прошедшие сутки выявили 9859 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах страны. Отмечается, что у 27,2% новых заразившихся недуг проходит без клинических симптомов. В оперштабе подчеркнули, что в общей сложности с начала пандемии в РФ коронавирусом заболели 1 204 502 человека. За последние 24 часа в стране из больниц по выздоровлении были выписаны 5563 пациента с ранее диагностированным заражением. Всего с болезнью справились на данный момент 975 859 граждан России. Кроме того, в течение прошедших суток 174 человека с COVID-19 скончались. Жертвой пандемии в России стал 21 251 пациент.