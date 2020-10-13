В России зафиксирован рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/119b0f16-0d34-11eb-a227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки на территории Российской Федерации умерли 244 человека с коронавирусом. Такие данные привёл оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Данный показатель стал рекордным с начала пандемии. До этого рекордом по погибшим стало 29 мая, тогда жертвами опасного заболевания стали 232 человека.

Всего в России с начала пандемии скончались 22 966 человек, а заразились 1 326 178. За последние сутки выявлено 13 868 случаев заболевания. Эта цифра тоже является рекордом по суточному приросту. Выздоровели более 1,03 млн пациентов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к этому дню в мире коронавирус подтверждён у более чем 37 млн человек. Летальным исходом болезнь закончилась для 1,07 млн человек. За последнюю неделю в мире зарегистрировано 2,2 млн случаев. Больше всего заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвёртой строчке списка.

Как писал NEWS.ru, учёные доказали возможность повторного заражения COVID c тяжёлым течением.