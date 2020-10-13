Учёные доказали возможность повторного заражения COVID c тяжёлым течением

https://static.news.ru/photo/d8a8ac62-0d34-11eb-a002-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа американских специалистов установила, что переболевшие коронавирусной инфекцией могут заразиться во второй раз. Учёные не исключают, что болезнь будет протекать тяжелее, чем в первый.

Исследование опубликовано в журнале The Lancet Infectious Diseases. В статье разбирается первый случай повторного заражения коронавирусом в США. 25-летний мужчина из штата Невада был инфицирован двумя разными вариантами коронавируса SARS-CoV-2 в течение 48 дней.

Сначала американец сдал ПЦР-тест 18 апреля, который показал наличие вируса, а затем 5 июля он вторично обратился в больницу. Во второй раз болезнь протекала тяжелее. Пациента пришлось госпитализировать, ему потребовалась кислородная поддержка.

Чтобы подтвердить наличие инфекции специалисты тестировали амплификацию нуклеиновых кислот, а также проводили секвенирование вируса. Данные о последовательностях были исследованы с помощью двух различных биоинформационных методик. Также у пациента два раза брали мазки из носоглотки.

В статье приводятся данные о четырёх случаях повторного инфицирования: в Эквадоре, Гонконге, Бельгии и Нидерландах.

Ученые сомневаются, что в организме переболевших коронавирусом формируются устойчивый иммунитет. По их мнению, гарантию от заражения может дать только эффективная вакцина, разработанная с учётом новых данных.

Специалисты напоминают, что в некоторых случаях, например при вакцинировании от кори, прививка даёт пожизненный иммунитет. В случае коронавируса неизвестно, как долго в организме сохраняются антитела и насколько быстро мутирует вирус.

Не исключено, что повторно заболевший американец получил более высокую дозу вируса во второй раз. Либо это был более «ядовитый» штамм. Возможно, наличие в организме антител повлияло на тяжёлое течение болезни. Такие случае известны, когда человек заболевает лихорадкой денге.

Исследователи напоминают, что повторное инфицирование новым коронавирусом остаётся редкостью. В мире всего несколько подтверждённых случаев из десятков миллионов.

NEWS.ru писал, что в мире зафиксирована первая смерть от повторного заражения коронавирусом. Умерла 89-летняя пациентка в Нидерландах. Она страдала заболеванием крови и иммунодефицитом.