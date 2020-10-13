Зафиксирована первая смерть от повторного заражения COVID-19

Пожилая пациентка скончалась после повторного заражения коронавирусом в Нидерландах. Второй случай заражения произошёл примерно спустя два месяца после первого.
Умершей женщине было 89 лет, она страдала заболеванием крови и иммунодефицитом. Состояние пациентки ухудшилось через несколько дней после поступления в больницу с повторным заражением, а через две недели она умерла. Этот случай стал первым летальным исходом после повторного заражения в мире,
Как писал NEWS.ru ранее, шесть случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией диагностировано в мире, ни один из них не произошёл в России. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен