Зафиксирована первая смерть от повторного заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/44a9b53c-0ce5-11eb-95a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилая пациентка скончалась после повторного заражения коронавирусом в Нидерландах. Второй случай заражения произошёл примерно спустя два месяца после первого.

Умершей женщине было 89 лет, она страдала заболеванием крови и иммунодефицитом. Состояние пациентки ухудшилось через несколько дней после поступления в больницу с повторным заражением, а через две недели она умерла. Этот случай стал первым летальным исходом после повторного заражения в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Оксфордского университета.

Как писал NEWS.ru ранее, шесть случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией диагностировано в мире, ни один из них не произошёл в России. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.