Роспотребнадзор не зафиксировал в РФ случаев повторного заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/c8d9a8be-0cbb-11eb-8eb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией диагностировано в мире, ни один из них не произошёл в России. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Учитывая масштаб распространения коронавирусной инфекции в мире, шесть случаев это практически тысячная доля, — заявил Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, информация о том, что переболевшие зимой коронавирусной инфекцией уже не имеют иммунитета, научно не доказана.

Горелов считает, что увеличение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России удастся остановить через три недели. Эксперт полагает, что об устойчивом снижении можно говорить только в феврале-марте 2021 года.

Предыдущий опыт показывает, что это должно произойти не сегодня, не завтра, а классика эпидемиологии говорит нам о том, что рост будет продолжаться минимум ещё два инкубационных периода, то есть 28 дней, — отметил эксперт.

По его словам, стабилизация эпидпроцесса будет отмечаться в среднем через 20 дней. При этом говорить о полном окончании эпидпроцесса пока рано, поскольку ещё не закончилась первая волна инфекции.

Горелов полагает, что увеличение числа новых случаев заражения связано с сезонным фактором.

Та ситуация, которую мы наблюдали в июне-июле, наступит к февралю-марту, — заявил эксперт.

По его словам, в стране переболели не более 1% населения, поэтому людям необходимо соблюдать все необходимые противоэпидемические меры для защиты себя и окружающих.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что иммунитет от COVID-19 нельзя получить естественным путём. По его словам, нельзя обойтись без вакцины.