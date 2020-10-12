ВОЗ: массовый иммунитет естественным путём не получить

https://static.news.ru/photo/214c747a-0cb4-11eb-a2e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leandro Ferreira/Global Look Press

Использование концепции «массового иммунитета» без вакцинации для борьбы с коронавирусом неэтично. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Массовый иммунитет является концепцией, которая используется во время вакцинации, когда население может быть защищено от вируса, если порог вакцинирования достигнут, — цитирует его РИА Новости.

Гебрейесус привёл в пример корь. Для массового иммунитета от неё необходимо вакцинировать 95% населения. Остальные 5% будут защищены исходя из того, что корь не распространится среди вакцинированных людей. Такой же порог для полиомиелита составит 80%. Таким образом, по его мнению, массовый иммунитет достигается путём защиты людей от вируса вакциной, а не через заражение.

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что продолжительность иммунитета к коронавирусу зависит от того, в какой форме у человека проходило заболевание. Поэтому в разных случаях речь идёт о совершенно разных сроках. Он отметил, что люди «разнообразны не только внешне, но и физиологически». В связи с этим у одних иммунитет может держаться три месяца, а у других — до полугода.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр столицы Сергей Собянин предупредил, что введённые в Москве ограничительные меры распространяются и на «переболевших» вирусом горожан. Он пояснил, что учёные ещё слишком мало знают о коронавирусной инфекции, неизвестно, сколько длится иммунитет к вирусу, приобретённый в результате болезни. Также пока неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета и могут заболеть повторно.