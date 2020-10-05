Вирусолог объяснил, от чего зависит иммунитет к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/08a1b5fa-06e4-11eb-a721-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Продолжительность иммунитета к коронавирусу зависит от того, в какой форме у человека проходило заболевание. Поэтому в разных случаях речь идёт о совершенно разных сроках, рассказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что люди «разнообразны не только внешне, но и физиологически». В связи с этим у одних иммунитет может держаться три месяца, а у других — до полугода.

У некоторых антитела к интерферонам вырабатываются в большем количестве, у некоторых — в меньшем количестве. Возможно, ещё какие-то другие механизмы, нам на сегодняшний день неизвестные, с помощью которых вирус обходит иммунную защиту организма, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что антитела к коронавирусу нового типа постепенно исчезают через три-четыре месяца. При этом он высказал мнение, что надежды на формирование среди населения России коллективного иммунитета не оправдались.

Как писал NEWS.ru, в России к 5 октября зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая.

Кроме того, впервые за несколько месяцев коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,2. Это даёт право вернуть режим ограничений, если власти на местах посчитают такое необходимым.