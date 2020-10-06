Собянин: ограничения из-за COVID-19 также касаются граждан с антителами

https://static.news.ru/photo/de2c05e6-0873-11eb-acc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введённые в Москве ограничения из-за коронавируса распространяются не только на «не болевших», но и на «переболевших» вирусом граждан. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, учёные ещё слишком мало знают о коронавирусной инфекции, неизвестно сколько длится иммунитет к вирусу, приобретённый в результате болезни. Также пока неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета, и могут заболеть повторно, написал Собянин в своём блоге.

По его мнению, находясь без маски в метро или магазине, гражданин будет подавать плохой пример другим людям. Кроме того, официальное разделение людей «переболевших» и «не болевших» неизбежно простимулирует чёрный рынок поддельных справок и сертификатов, считает мэр.

Ранее московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возвращение пропускного режима. По словам инсайдеров, чиновникам предстоит решить, как можно ужесточить меры и при этом «не добить» бизнес. Без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция может быть объявлена в течение двух недель. Столичным правительством также поручено подключить в метро программное обеспечение, которое блокирует социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в метро, сообщал NEWS.ru.