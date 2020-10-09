Минспорт РФ: есть регламент для продолжения турниров во время второй волны

Министерство спорта России разработало регламент на случай второй волны пандемии коронавируса, сказал глава ведомства Олег Матыцин.
Я могу сказать, что у нас разработан регламент, который позволит максимально продолжить соревнования [в России], — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее Матыцин заявил, что необходимости в возврате ограничений при проведении спортивных соревнований и тренировок на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России пока нет. Министр выразил надежду, что динамика по коронавирусу будет на какой-то период стабильной и в дальнейшем пойдёт на снижение и принятия карантинных ограничительных мер не потребуется, писал NEWS.ru.
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