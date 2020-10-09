Минспорт РФ: есть регламент для продолжения турниров во время второй волны

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ему не предлагали запрещённых веществ во время его профессиональной спортивной карьеры.

Когда я занимался профессиональным спортом, ни разу не предлагали мне допинг, — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда». Матыцин добавил, что проблема допинга существует не только в России, но...