Винер-Усманова призвала не пускать атлетов на базы без теста на коронавирус

https://static.news.ru/photo/adf60a4e-a710-11ea-a720-fa163e074e61_660.jpg Ирина Винер-Усманова Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова считает, что спортсмены должны сдавать тесты на коронавирус до того, как заезжают на тренировочную базу, а не после этого.

Я предлагаю и настаиваю, чтобы тесты брали до того, как спортсмены приезжают на базу, как говорится, утром деньги, вечером стулья. Мы не можем пускать с улицы спортсменов без тестов на коронавирус, потому что у нас были случаи, когда приезжали спортсмены и на базах выявляли положительные реакции, — сказала Винер-Усманова на итоговом заседании коллегии Минспорта.

Она отметила, что федеральные базы обеспечены по-разному.

Например, в Кисловодске база великолепна, там стоят последние аппараты, там спортсмены могут восстанавливаться и проходить должное лечение. Хотелось, чтобы необходимые аппараты были в Алуште и Новогорске, — добавила Винер-Усманова.

В начале апреля NEWS.ru писал о том, что главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заражён коронавирусом. Также был инфицирован гимнаст Сергей Найдин.