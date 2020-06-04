Винер-Усманова призвала не пускать атлетов на базы без теста на коронавирус

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова считает, что спортсмены должны сдавать тесты на коронавирус до того, как заезжают на тренировочную базу, а не после этого.
Я предлагаю и настаиваю, чтобы тесты брали до того, как спортсмены приезжают на базу, как говорится, утром деньги, вечером стулья. Мы не можем пускать с улицы спортсменов без тестов на коронавирус, потому что у нас были случаи, когда приезжали спортсмены и на базах выявляли положительные реакции, — сказала Винер-Усманова на итоговом заседании коллегии Минспорта.
Она отметила, что федеральные базы обеспечены по-разному.
Например, в Кисловодске база великолепна, там стоят последние аппараты, там спортсмены могут восстанавливаться и проходить должное лечение. Хотелось, чтобы необходимые аппараты были в Алуште и Новогорске, — добавила Винер-Усманова.
В начале апреля NEWS.ru писал о том, что главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заражён коронавирусом. Также был инфицирован гимнаст Сергей Найдин.
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