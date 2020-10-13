Попова: смысла в блокировке экономики на фоне пандемии нет

https://static.news.ru/photo/5ec3e2a8-0d2b-11eb-b9e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России нет смысла блокировать экономику или какие-либо её отрасли, даже несмотря на рост уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. С таким заявлением на форуме «Пандемия 2020» выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в стране сейчас наблюдается прирост заболеваемости, однако о блокировании экономики, приостановке работы предприятий или каких-либо секторов отрасли речи не идёт. На сегодняшний день, подчеркнула Попова, в таких мерах смысла нет.

Несмотря на то, что видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о блокировании экономики, приостановлении каких-то действий, предприятий, каких-то секторов экономики, - цитирует главу Роспотребнадзора «Интерфакс».

За прошедшие сутки в России зафиксирован очередной рекорд по числу заражённых коронавирусом — 13 868 человек. Общее число заразившихся выросло до 1 326 178.

За время пандемии от COVID-19 вылечились 1 031 785 человек (+7 550 за сутки), скончались от инфекции 22 966 жителя России (+244 за сутки).

Как ранее писал NEWS.ru, российская система борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа при имеющемся росте уровня заболеваемости позволяет избежать полного локдауна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.