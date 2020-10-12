Песков: российская система борьбы с COVID-19 позволит избежать локдауна

https://static.news.ru/photo/06db437e-0c72-11eb-9595-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская система борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа при имеющемся росте уровня заболеваемости позволяет избежать полного локдауна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в разговоре с журналистами объяснил, почему прирост заболеваемости осенью не приводит к введению очередных ограничительных мер. По словам Пескова, для правительства приоритетом является жизнь и здоровье людей.

Как отметил пресс-секретарь президента, в стране разработан серьёзный «запас прочности», более значительный по сравнению с тем, что имелся во время первой волны пандемии.

Сейчас разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможность для более эффективного и быстрого излечения, — приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что указанные факторы позволяют системе борьбы с коронавирусом быть более гибкой. Он добавил, что в случае нехватки медицинских специалистов их будут перераспределять между регионами РФ, как это делалось во время первой волны.

За прошедшие сутки в России выявили рекордное количество заболевших коронавирусом — 13 592. Всего в российских регионах по данным на 12 октября COVID-19 заразились 1 312 310 человек. От инфекции скончались 22 722 жителя РФ (+125 за сутки), выздоровели — 1 024 235 человек (+3 793 за сутки).

Как ранее передавал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с заявлением по поводу ситуации с коронавирусом, если сочтёт это нужным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.