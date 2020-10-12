Песков пояснил, в каком случае Путин обратится к россиянам по поводу COVID

https://static.news.ru/photo/8fe3e5d6-0c72-11eb-befb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с заявлением по поводу ситуации с коронавирусом, если сочтёт это нужным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Это всё зависит от решения главы государства, если он посчитает необходимым, — цитирует «Интерфакс» ответ Пескова на вопрос о возможном обращении президента к нации по поводу эпидситуации.

Весной Путин неоднократно обращался к гражданам на фоне распространения коронавируса, объясняя введение ограничений и меры господдержки.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавирусной инфекции продолжится ещё не менее одного года. Такое мнение высказал главный пульмонолог министерства, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. По словам доктора медицинских наук, прогнозы по срокам окончания пандемии строить пока сложно. Авдеев уточнил, что ситуация осложняется вполне предвиденным развитием событий: осложнениями, которые начались текущей осенью.

За прошедшие сутки в России выявили рекордное количество заболевших коронавирусом — 13 592. Всего в российских регионах по данным на 12 октября COVID-19 заразились 1 312 310 человек. От инфекции скончались 22 722 жителя РФ (+125 за сутки), выздоровели — 1 024 235 человек (+3 793 за сутки).