Эксперт Минздрава уточнил, когда закончится пандемия коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции продолжится ещё не менее одного года. Такое мнение высказал главный пульмонолог министерства, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
По словам доктора медицинских наук, прогнозы по срокам окончания пандемии строить пока сложно,
Но, наверное, это несколько месяцев. А в плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать, — уверен врач.
Авдеев уточнил, что ситуация осложняется вполне предвиденным развитием событий: осложнениями, которые начались текущей осенью. Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью инфекцией переполнены российские больницы, отметил главный пульмонолог страны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что эпидемиолог и доктор медицинских наук Михаил Фаворов предположил, что в конце 2020 года и начале 2021-го мир перенесёт «высокую вспышку» коронавирусной инфекции. По его словам, ситуация стабилизируется к лету 2022 года.
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