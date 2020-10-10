Эксперт Минздрава уточнил, когда закончится пандемия коронавируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соседи жительницы Карпинска (Свердловская область) Юлии, которая в течение полугода держала в шкафу свою новорождённую дочь, никогда не встречались с женщиной. При этом из её квартиры никогда не доносилось никаких посторонних звуков.

Известно, что Юлия приобрела квартиру весной 2020 года. После того как она заехала, мы её в глаза никогда не видели. А чтобы в той комнате, где у них была кладовка,...