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Эксперт Минздрава уточнил, когда закончится пандемия коронавируса

00:32, 12 октября 2020 110
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавирусной инфекции продолжится ещё не менее одного года. Такое мнение высказал главный пульмонолог министерства, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

По словам доктора медицинских наук, прогнозы по срокам окончания пандемии строить пока сложно, приводит слова доктора «МК».

Но, наверное, это несколько месяцев. А в плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать, — уверен врач.

Авдеев уточнил, что ситуация осложняется вполне предвиденным развитием событий: осложнениями, которые начались текущей осенью. Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью инфекцией переполнены российские больницы, отметил главный пульмонолог страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эпидемиолог и доктор медицинских наук Михаил Фаворов предположил, что в конце 2020 года и начале 2021-го мир перенесёт «высокую вспышку» коронавирусной инфекции. По его словам, ситуация стабилизируется к лету 2022 года.

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