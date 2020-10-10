Эпидемиолог дал неутешительный прогноз по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/0c087bbe-0bbe-11eb-8c9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди уже никогда не будут жить так, как прежде, из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал эпидемиолог и доктор медицинских наук Михаил Фаворов.

Эпидемия всё изменила. Характер работы, характер взаимоотношений людей. Ничего не проходит бесследно, — рассказал KP.RU эксперт.

Он напомнил об исследовании учёных из США, которые пришли к выводу, что пандемия оказала огромное влияние как на физическое здоровье людей, так и на социальную психологию.

Фаворов предположил, что в конце 2020 года и начале 2021-го мир перенесёт «высокую вспышку» коронавирусной инфекции. По его словам, ситуация стабилизируется к лету 2022 года.

Ранее вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что увеличение числа заражённых коронавирусом в России может достигнуть пика уже через неделю, после чего рост заболеваемости выйдет на плато. По словам специалиста, такой прогноз реализуется только в случае, если граждане будут соблюдать меры предосторожности. При этом эксперт отметил, что если нынешние ограничения не будут помогать, то власти будут ужесточать их.

По данным на 11 октября, медики выявили за сутки в России 13 634 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Наибольшее число случаев коронавируса зарегистрировали в Москве — 4501. За столицей по суточному приросту числа инфицированных следуют Санкт-Петербург — 528, Подмосковье — 419. У 3587 (26,3%) человек нет клинических проявлений. Число новых случаев коронавируса выше весеннего пика третий день подряд. Всего в России зарегистрировано 1 298 718 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,1%, писал NEWS.ru.