В России за сутки выявили 13 634 случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/82aa1d9e-0ba1-11eb-a1ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили за сутки в России 13 634 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Об этом 11 октября сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Наибольшее число случаев коронавируса зарегистрировали в Москве — 4501. За столицей по суточному приросту числа инфицированных следуют Санкт-Петербург — 528, Подмосковье — 419. У 3587 (26,3%) человек нет клинических проявлений.

Накануне сообщалось, что количество случаев COVID-19 в России за сутки выросло на рекордные 12 846 случаев, а днём ранее — на 12 126.

Число новых случаев коронавируса выше весеннего пика третий день подряд. Всего в России зарегистрировано 1 298 718 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.

Ранее стало известно, что за сутки от болезни скончались 149 пациентов, заразившихся коронавирусом. Всего жертвами инфекции за время пандемии стали около 22,6 тысячи человек. Вместе с тем из больниц по выздоровлении выписано 4,2 тысячи человек. Общее количество вылечившихся превышает 1 млн человек, писал NEWS.ru.