Жертвами коронавируса в России за сутки стали 149 человек

https://static.news.ru/photo/3d21877a-0ba2-11eb-a344-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России скончались 149 пациентов, заразившихся коронавирусом. Всего жертвами инфекции за всё время пандемии стали около 22,6 тысячи человек.

Количество новых случаев заражения COVID-19, выявленных за 24 часа, составило 13,6 тысячи. В общей сложности число заболевших в стране приближается к 1,3 млн.

Из больниц по выздоровлении выписано 4,2 тысячи человек. Общее количество вылечившихся превышает 1 млн человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По уровню заболеваемости COVID-19 в мире Россия остаётся на четвёртом месте. В первую тройку входят США (более 7,7 млн заразившихся), Индия (свыше 7 млн) и Бразилия (более 5 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников раскритиковал официальные данные по коронавирусу. Он пояснил, что возросли объёмы тестирования, поэтому публикуемые данные — это не число вновь инфицированных, а количество положительных тестов на COVID-19. Реальный же масштаб заболеваемости, по мнению доктора, что полгода назад, что сейчас неизвестен.