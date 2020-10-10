Доктор Мясников раскритиковал официальную статистику по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/271ee61c-0b97-11eb-9ce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нынешняя статистика заражений коронавируса лишена смысла. Она не отражает реальной картины распространения инфекции, считает главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников.

Он указал на ошибочность интерпретации данных и однобокое представление о масштабах заболеваемости. Медик указал на рекордную цифру новых выявляемых случаев, но напомнил, что с весны, показатели которой превышены осенью, существенно увеличился объём тестирования.

По сути, те цифры, что публикует что мировая, что наша статистика, это не количество вновь инфицированных, а просто количество положительных тестов. <...> Тогда, чтобы получить хоть какую-то смысловую нагрузку от этих цифр, необходимо знать ещё и общее количество проведённых тестов, — написал Мясников в Telegram.

Таким образом, получаемые медиками данные относительны и условны. Реальный масштаб заболеваемости что полгода назад, что сейчас неизвестен. Просто врачи стали проводить больше исследований и, соответственно, чаще выявлять инфицированных.

По той же причине, отметил теледоктор, бессмысленно сравнивать ежедневное количество положительных тестов с выздоровевшими. Дело в том, что большинство тех, чьи результаты анализов оказались положительными, являются бессимптомными носителями вируса и болеют в лёгкой форме. Госпитализация таким людям не требуется, они проходят курс лечения дома, находясь на карантине. При этом в статистику выздоровевших попадают те, кто был госпитализирован и впоследствии выписан из стационара, заявил Мясников.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные в нескольких странах сделали предположение о существенно большем числе инфицированных коронавирусом по всему миру, чем выявлено медиками. По их словам, многие бессимптомные носители могут даже не догадываться, что больны. Самый пессимистичный результат оказался у британских исследователей. Ни одного из трёх контрольных симптомов — жара, кашля, потери вкуса или обоняния — не оказалось у 90% испытуемых.