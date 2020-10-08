Масштаб огромен: учёные рассказали о невыявляемых случаях COVID-19

https://static.news.ru/photo/fcb78ab2-093b-11eb-a507-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Учёные напомнили об опасности, которую на фоне пандемии коронавируса представляют бессимптомные носители инфекции. Исследования, проведённые в разных странах независимыми друг от друга группами специалистов, выявили, что таких людей может быть едва ли не половина среди всех заражённых. Следовательно, заболевших может быть гораздо больше, чем считается сейчас.

Самый пессимистичный результат оказался у британских учёных. В результате их эксперимента выяснилось, что ни одного из трёх контрольных симптомов — жара, кашля, потери вкуса или обоняния — не было у 90% испытуемых. Лишь когда к списку добавили относительно новые симптомы — усталость и одышку — число выявляемых носителей увеличилось с 10% до 23%. Однако и это катастрофически низкая цифра, сообщает Daily Mail.

При этом речь идёт о дне взятия пробы на анализ. Таким образом, симптомы могут проявляться позднее, но драгоценное время к тому моменту может быть упущено.

Впрочем, у этой проблемы есть и другой, не менее важный аспект. Только 10% из тех, кто на момент тестирования имел один из явных симптомов, были инфицированы. Таким образом, это делает особо актуальной задачу пройти тестирование всем, у кого имеются похожие на коронавирус симптомы.

Проще говоря, человек может быть скрытым носителем без симптомов, а может иметь их, но не быть инфицированным. Вдобавок ко всему не стоит забывать и о ложноположительных тестах, процент которых тоже достаточно высок. Это вносит дополнительные сложности в диагностировании COVID-19.

При этом учёные разделились во мнениях относительно того, могут ли бессимптомные носители распространять вирус так же, как и те, кто имеет явные признаки заболевания. Одни считают, что отсутствие кашля снижает распространение вируса, который распространяется воздушно-капельным путём. Другие, ссылаясь на собственные исследования, указывают на то, что и те, и другие представляют одинаковую опасность для окружающих.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре напомнили, что ношение защитной маски эффективно только в сочетании с другими мерами профилактики коронавируса. Недостаточно лишь носить её «для проформы», важно регулярно мыть руки, дезинфицировать поверхности и соблюдать социальную дистанцию.