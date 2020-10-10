Рост заболеваемости по COVID-19 в России достигнет пика через неделю

https://static.news.ru/photo/21489ae2-0ba8-11eb-9e42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Увеличение числа заражённых коронавирусом в России может достигнуть пика уже через неделю, после чего рост заболеваемости выйдет на плато.

Такое мнение РИА Новости высказал вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, такой прогноз реализуется только в случае, если граждане будут соблюдать противоэпидемические меры. При этом вирусолог отметил, что если нынешние ограничения не будут помогать, то власти будут ужесточать их.

Ранее аналитики «Сбера» с помощью симулятора и математической модели SEIR спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России и Москве. Согласно прогнозу, в масштабах страны он придётся на 8 или 12 ноября в зависимости от того, будут ли граждане соблюдать или нарушать меры безопасности. В столице пик заболеваемости может наступить уже 17 октября при соблюдении ограничительных мер или 20 октября при нарушении.

По данным на 11 октября, медики выявили за сутки в России 13 634 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Наибольшее число случаев коронавируса зарегистрировали в Москве — 4501. За столицей по суточному приросту числа инфицированных следуют Санкт-Петербург — 528, Подмосковье — 419. У 3587 (26,3%) человек нет клинических проявлений. Число новых случаев коронавируса выше весеннего пика третий день подряд. Всего в России зарегистрировано 1 298 718 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,1%, писал NEWS.ru.