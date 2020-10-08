Сбербанк спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/d1f3f80a-09fa-11eb-a35c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк при помощи своего симулятора и математической модели SEIR спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России и Москве. Согласно прогнозу, он придётся на 8 ноября вне зависимости, будут ли граждане соблюдать или иногда нарушать меры безопасности.

Симулятор проанализировал статистические данные за всё время пандемии коронавируса и предложил несколько вариантов прогноза в зависимости от того, как россияне будут соблюдать меры защиты.

Так, в России пик заражения может наступить 8 ноября, если соблюдать меры. В этот день будет выявляться 16 864 новых случая заражения. Если же люди будут иногда нарушать ограничения, то пик стоит ждать также 8 ноября, но заболевших будет больше — 17 645 человек за сутки.

В случае если россияне будут нарушать меры безопасности часто, то пик заражения придётся на 12 ноября. В этот день число заболевших может достигнуть 21 968 человек.

Сбербанк также составил прогноз и для Москвы. В столице пик заболеваемости может наступить уже 17 октября при соблюдении ограничительных мер (4865 новых заразившихся). Если нарушения будут редкими, то пик заражения наступит 20 октября (+5221 новый заразившийся). При обычном поведении граждан или частом нарушении мер — 24 октября с суточным приростом в 7296 случаев заболевания, сообщается на портале sberindex.ru.

Ранее сообщалось, что после приостановки действия льготных проездных и социальных карт в связи с коронавирусом ученики школ и пенсионеры массово пытаются пройти в Московский метрополитен. По данным департамента транспорта на 07:30, воспользоваться подземкой пытались 11 844 пассажира в возрасте 65+, с хроническими заболеваниями и школьника свыше 30 тысяч раз, писал NEWS.ru.