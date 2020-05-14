Актёр Баринов назвал уход Сёмина подлым ударом по спорту

https://static.news.ru/photo/2b3a6280-9617-11ea-b2cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист Валерий Баринов раскритиковал решение дирекции футбольного клуба «Локомотив» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

В интервью газете «Советский спорт» Баринов заявил, что решение совета директоров клуба было подлым ударом по всему спорту и его могли принять «только бездарности».

Это плевок в сторону болельщиков команды и всего футбола в целом, не только «Локомотива», — цитирует газета Баринова.

Он отметил, что это решение ударит и по месту клуба в турнирной таблице, и по движению болельщиков «Локомотива», которые могут прекратить ходить на игры. Баринов добавил, что сам не будет смотреть матчи даже по телевизору.

Ранее клуб официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым тренером «железнодорожников» назначен Марко Николич.

Информация об отставке Сёмина и ранее появлялась в СМИ, однако в клубе подобные сообщения опровергали. Как писал NEWS.ru, 30 апреля фанаты «Локомотива» выпустили заявление в поддержку главного тренера.