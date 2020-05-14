Актёр Баринов назвал уход Сёмина подлым ударом по спорту

Народный артист Валерий Баринов раскритиковал решение дирекции футбольного клуба «Локомотив» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
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Это плевок в сторону болельщиков команды и всего футбола в целом, не только «Локомотива», — цитирует газета Баринова.
Он отметил, что это решение ударит и по месту клуба в турнирной таблице, и по движению болельщиков «Локомотива», которые могут прекратить ходить на игры. Баринов добавил, что сам не будет смотреть матчи даже по телевизору.
Ранее клуб официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым тренером «железнодорожников» назначен Марко Николич.
Информация об отставке Сёмина и ранее появлялась в СМИ, однако в клубе подобные сообщения опровергали. Как писал NEWS.ru, 30 апреля фанаты «Локомотива» выпустили заявление в поддержку главного тренера.
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