«Локомотив» объявил, что не продлит контракт с главным тренером Сёминым

https://static.news.ru/photo/152f5b52-95eb-11ea-b791-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Новым тренером «железнодорожников» назначен Марко Николич.

14 мая состоялось собрание совета директоров ФК «Локомотив», на котором на пост главного тренера основной команды клуба был единогласно утверждён Марко Николич. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года, — рассказали в пресс-службе.

Между тем совет директоров и менеджмент клуба выразили огромную благодарность Юрию Сёмину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, и отметили, что с его именем связаны громкие победы «Локомотива».

Как писал NEWS.ru, ранее Сёмин попросил узнать о его отставке у гендиректора «Локомотива».