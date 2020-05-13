Сёмин попросил узнать о его отставке у гендиректора «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/1730ed4a-9527-11ea-aafc-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал очередную появившуюся информацию о его уходе с поста наставника «железнодорожников».

Сразу говорю: звоните генеральному директору (Василию Кикнадзе, — прим. NEWS.ru), он вам все расскажет, — сказал Сёмин корреспонденту NEWS.ru.

Ранее появилась информация, что в ближайшие два дня (14-15 мая) «красно-зелёные» объявит об уходе Юрия Сёмина. С ним не продлят контракт.

Руководство клуба также должно выступить с заявлением и объяснить, почему Сёмин не продолжит работу на посту главного тренера.

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