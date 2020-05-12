Блогер рассказал, что Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей

https://static.news.ru/photo/032787dc-9473-11ea-ad84-fa163e074e61_660.jpg Евгений Фролов Фото: evgeniifrolov/instagram.com

Вратарь самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Фролов был оштрафован самарским клубом за высказывания о российской власти на 1,4 млн рублей.

Об этом сообщил бывший нападающий самарской команды Евгений Савин в своём блоге. Он также напомнил о бедственном положении клуба, который может вылететь из Российской премьер-лиги.

Вы Фролова наказали на 1,4 млн руб. за правду. А кого и насколько накажете, когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ?— цитирует РБК обращение Савина к руководству клуба.

Ранее Фролов раскритиковал введение штрафов за нарушение самоизоляции, а также заявил, что в правительстве «всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы». Футболист сравнил нынешнее время с временами крепостного права.

NEWS.ru писал, что руководство «Крыльев Советов» решило оштрафовать футболиста за нарушение пункта контракта, поскольку Фролов причинил ущерб интересам клуба.