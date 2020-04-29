Фанаты «Локомотива» выразили всестороннюю поддержку Сёмину

https://static.news.ru/photo/0f78e258-8ad0-11ea-8762-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединения болельщиков футбольного клуба «Локомотив» заявили о безоговорочной поддержке главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.

Странно, что приходится ещё раз писать очевидные вещи: Юрий Павлович — самый успешный тренер за всю историю клуба. Сейчас мы не задаем вопросов руководству. Мы просто выражаем свою всестороннюю поддержку нашей легенде, — сказано в заявлении фанатов в телеграм-канале «LMFC Fans».

Фанаты отметили, что все победы и увеличение числа болельщиков на стадионах являются прямой заслугой 72-летнего специалиста.

Ранее в СМИ появилась информация о смене наставника «Локомотива», однако в клубе информацию опровергли.

Сёмин высказался о возможном расширении РПЛ на один сезон, писал NEWS.ru.