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25 июля 2025 в 14:37

Зимовка с пользой: эти многолетники обожают осеннюю посадку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осень — идеальное время для посадки многих многолетних растений. Подзимний посев позволяет семенам пройти естественную стратификацию и дает ранние всходы весной. Такие растения обычно вырастают более крепкими и зацветают раньше, чем при весенней посадке.

Лучшие кандидаты для осенней посадки — морозостойкие многолетники: лаванда, дельфиниум, аквилегия, примула и рудбекия. Пионы и хосты, посаженные осенью, успевают укорениться до морозов. Луковичные — тюльпаны, нарциссы, крокусы — традиционно сажают в сентябре-октябре. Многолетние злаки вроде овсяницы тоже хорошо переносят подзимнюю посадку. Главное правило — успеть за три-четыре недели до устойчивых заморозков, чтобы растения адаптировались.

Ранее сообщалось о советах по строительству забора на даче. Эти нюансы важно знать, чтобы не нарушить закон и обеспечить надежность конструкции.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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