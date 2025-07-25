Зимовка с пользой: эти многолетники обожают осеннюю посадку

Осень — идеальное время для посадки многих многолетних растений. Подзимний посев позволяет семенам пройти естественную стратификацию и дает ранние всходы весной. Такие растения обычно вырастают более крепкими и зацветают раньше, чем при весенней посадке.

Лучшие кандидаты для осенней посадки — морозостойкие многолетники: лаванда, дельфиниум, аквилегия, примула и рудбекия. Пионы и хосты, посаженные осенью, успевают укорениться до морозов. Луковичные — тюльпаны, нарциссы, крокусы — традиционно сажают в сентябре-октябре. Многолетние злаки вроде овсяницы тоже хорошо переносят подзимнюю посадку. Главное правило — успеть за три-четыре недели до устойчивых заморозков, чтобы растения адаптировались.

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