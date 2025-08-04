Зимний салат «Наташа» — простой рецепт, который спасет ваш урожай летом

Летом наступает сезон овощей, и многие хозяйки начинают заготавливать на зиму. Один из лучших вариантов — зимний салат «Наташа». Этот рецепт прост в исполнении и подойдет даже новичкам, ведь в нем используются самые популярные дачные овощи.

Ингредиенты

Кабачки — 500 г

Помидоры — 1 кг

Огурцы — 800 г

Сладкий перец — 700 г

Яблоки — 500 г

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Растительное масло — 100 г

Приготовление:

Очистите перец от семян и нарежьте крупными ломтиками. Кабачки очистите и нарежьте кубиками. У яблок удалите сердцевину и семечки, нарежьте крупными кусками. Помидоры нарежьте ломтиками, огурцы — кружочками. Поместите все овощи и яблоки в глубокую кастрюлю и оставьте на 2–3 часа, чтобы они пустили сок. Затем доведите смесь до кипения и варите на медленном огне 15 минут. Разложите по стерилизованным банкам и закройте крышками. Храните банки вверх дном до полного остывания.

Этот салат станет отличной заготовкой на зиму — вкусным и ароматным, сохранившим пользу свежих овощей и фруктов. Попробуйте приготовить и убедитесь сами!

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