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04 августа 2025 в 13:10

Зимний салат «Наташа» — простой рецепт, который спасет ваш урожай летом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летом наступает сезон овощей, и многие хозяйки начинают заготавливать на зиму. Один из лучших вариантов — зимний салат «Наташа». Этот рецепт прост в исполнении и подойдет даже новичкам, ведь в нем используются самые популярные дачные овощи.

Ингредиенты

  • Кабачки — 500 г
  • Помидоры — 1 кг
  • Огурцы — 800 г
  • Сладкий перец — 700 г
  • Яблоки — 500 г
  • Соль — 1 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 100 г

Приготовление:

  1. Очистите перец от семян и нарежьте крупными ломтиками. Кабачки очистите и нарежьте кубиками.
  2. У яблок удалите сердцевину и семечки, нарежьте крупными кусками.
  3. Помидоры нарежьте ломтиками, огурцы — кружочками.
  4. Поместите все овощи и яблоки в глубокую кастрюлю и оставьте на 2–3 часа, чтобы они пустили сок.
  5. Затем доведите смесь до кипения и варите на медленном огне 15 минут. Разложите по стерилизованным банкам и закройте крышками. Храните банки вверх дном до полного остывания.

Этот салат станет отличной заготовкой на зиму — вкусным и ароматным, сохранившим пользу свежих овощей и фруктов. Попробуйте приготовить и убедитесь сами!

Этот пирог с абрикосово-белковой начинкой — отличный вариант для семейного чаепития. Тесто получается рассыпчатым и нежным, а белковая начинка с фруктами дарит легкость и воздушность десерту.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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