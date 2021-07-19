Журналисты узнали, как могли использовать подземную тюрьму под Петербургом

Частную подземную тюрьму в Ленинградской области могли использовать в качестве ловушки миллионеров, которые разбогатели на криптовалюте. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на информированный источник.

По мнению собеседника издания, элементы настоящей тюрьмы в бункере сделаны, чтобы запугать жертву. При этом он сомневается, что в дом могли вывозить крупных предпринимателей, так как их сразу начали бы искать силовики.

Учитывая, что тюрьма действовала в районе 2014 года, скорее всего, жертвами стали новоиспечённые миллионеры, разбогатевшие на биткоинах. В то время на них велась охота, — уверен информатор.

Он отметил, что преступники могли отпускать пленников после получения ключей доступа к криптовалютным кошелькам. Они не боялись последствий, так как полиция не стала бы заниматься вопросами кражи виртуальной валюты, которая находилась в «серой зоне».

Утром 19 июня СМИ сообщили, что в Ленобласти нашли подземный бетонный бункер, который мог служить частной тюрьмой. Его камеры закрывались на замки, используемые в СИЗО «Кресты». Вход в бункер закрывала бетонная плита, которая, предположительно, поднималась и опускалась с помощью гидравлики. Внутри несколько камер с двухэтажными кроватями, умывальниками и унитазами, помещение для охраны. В настоящее время помещения заброшены и залиты водой.

Кроме того, на участке расположена баня. В ней журналисты обнаружили бетонный колодец, который вёл к печи, подходящей по размерам под человеческое тело. По некоторым данным, силовики нашли в ней некие биологические останки, но точно эта информация не подтверждена.

Первым собственником участка был петербуржец Владислав Велисевич. Однако журналисты считают, что он был лишь номинальным владельцем, а реально территорией управлял экс-глава оперчасти Следственного изолятора № 4 Ренат Алимзанов.

Первый материал о тюрьме вышел в СМИ в 10:00. Уже спустя час на место выехала спецтехника, которая засыпала вход в бункер. Кроме того, силовики засекретили материалы дела, в рамках которого проводили следственные действия на этой территории.