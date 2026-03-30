Журналиста-иноагента посадят на четыре года после возвращения в Россию

Журналиста-иноагента посадят на четыре года после возвращения в Россию Журналиста-иноагента Солдатова приговорили к четырем годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил журналиста Андрея Солдатова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к четырем годам колонии, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Его признали виновным по делам об уклонении от обязанностей иноагента и участии в деятельности нежелательной организации.

С учетом позиции прокуратуры иноагент Андрей Солдатов заочно приговорен к четырем годам колонии общего режима. 50-летний Андрей Солдатов признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, <…> ч. 1 ст. 284.1 УК РФ, — говорится в сообщении.

Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Ограничение установлено сроком на четыре года.

Ранее суд вынес заочный приговор журналисту и политологу Сергею Медведеву (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в рамках уголовного дела об уклонении от обязанностей иностранного агента. По совокупности всех приговоров ему назначено 11 лет и шесть месяцев лишения свободы.