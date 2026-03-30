Журналиста-иноагента посадят на четыре года после возвращения в Россию

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 12:17

Журналиста-иноагента Солдатова приговорили к четырем годам колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд в Москве заочно приговорил журналиста Андрея Солдатова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к четырем годам колонии, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Его признали виновным по делам об уклонении от обязанностей иноагента и участии в деятельности нежелательной организации.

С учетом позиции прокуратуры иноагент Андрей Солдатов заочно приговорен к четырем годам колонии общего режима. 50-летний Андрей Солдатов признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, <…> ч. 1 ст. 284.1 УК РФ, — говорится в сообщении.

Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Ограничение установлено сроком на четыре года.

Ранее суд вынес заочный приговор журналисту и политологу Сергею Медведеву (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в рамках уголовного дела об уклонении от обязанностей иностранного агента. По совокупности всех приговоров ему назначено 11 лет и шесть месяцев лишения свободы.

журналисты
иноагенты
суды
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Шоу-бизнес

Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.